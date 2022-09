"Ród smoka" jest spoko, ale wolałbym inny spin-off "Gry o tron". Jaki? Już tłumaczę

Fabuła serialu "House of the Dragon" rozgrywa się na ok. 300 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron". U władzy jest tutaj ród Targaryenów, a my śledzimy przede wszystkim dworskie intrygi (stąd właśnie te, zrozumiałe ale niezasłużone, porównania do "Korony królów"). Serial jest okazał się znacznie lepszy, niż się spodziewałem, ale i tak mam problem, by się w niego "wkręcić", bo cały czas mam w pamięci to, do czego ta historia zmierza.