Nie mam żadnych wątpliwości, że dyskusja o najdroższym serialu w historii VOD dopiero się zaczyna. Recenzje pierwszych dwóch odcinków sugerują, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" jest tytułem pięknym, ale fabularnie nijakim. W dużej mierze zgadzam się z taką oceną, choć jako zadeklarowany fan Tolkiena dostrzegam mnóstwo dodatkowym powodów, by nie lubić tej produkcji. Uważam, że Amazon odwrócił się plecami do dziedzictwa pisarza i zmarnował 250 mln wydanych na prawa do jego książek.



Już dzisiaj można dostrzec zasadniczą różnicę w odbiorze "Pierścieni Władzy" między zwyczajnymi widzami a osobami czującymi mocny emocjonalny związek z dziełami Tolkiena. Ci pierwsi dosyć gromadnie rzucili się do wykupywania subskrypcji Amazon Prime Video, a drudzy namawiają kogo się da do bojkotu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pierwsza grupa zwyciężyła, ale prawda jest nieco bardziej skomplikowana.