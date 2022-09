Najbardziej zaskakujące zakończenia filmów. Nie, "Szóstego zmysłu" tu nie znajdziecie

Choć nie jest to w żadnym wypadku warunek udanego seansu, lubimy być zaskakiwani przez filmy. I nie mówię tu o, dajmy na to, świeżym podejściu do oklepanego tematu, a o czymś, co kupuje serca widzów od zarania kina - czyli scenariuszowych woltach. Solidne twisty i nieoczekiwane zwroty akcji potrafią sprawić, że nawet przeciętny obraz urośnie w naszych oczach. Dziś przypomnimy sobie najbardziej zaskakujące i szokujące zakończenia filmów.