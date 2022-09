Z drugiej strony mam problem z wiarygodnością produkcji. Nie potrafię uwierzyć, że to, co widzę na ekranie jest prawdziwe. Wierzę, że Doda przeżyła swoje rozstanie, wierzę, że może martwić się, iż ma problem z budowaniem relacji. Jestem jednak przekonany, że gdyby traktowała go poważnie, nie robiła by z niego telewizyjnego widowiska. I tak, wiem, że tego typu programy często powstają z gotowym scenariuszem i z aktorami, którzy udają, że aktorami nie są. Aby jednak móc taki program oglądać bez zgrzytu trzeba choć przez ułamek sekundy uwierzyć, że to, co widać na ekranie, jest prawdziwe. W czasie programu "Doda. 12 kroków do miłości" szczere wydawały mi się jedynie przerwy reklamowe.