Pamiętam, że gdy pierwszy raz usłyszałem o "Cobra Kai", pomyślałem sobie: "Co za idiotyczny pomysł". Tylko tego nam brakuje - jeszcze jednego prequela, bez szans na porwanie widzów w podobny sposób co oryginał. "To będzie zwykły skok na kasę" - sądziłem. Kiedy jednak obejrzałem pierwszy odcinek... był on jak objawienie. Właśnie czegoś takiego potrzebował tkwiący we mnie dzieciak, który pragnął tych samych emocji, które towarzyszyły mu przy seansach kolejnych odsłon "Karate Kid".



Nie zrozumcie mnie źle. Nostalgia nie zasłoniła mi zdrowego rozsądku. Bo, kiedy "Cobra Kai" miało swą premierę, byłem ładnych kilkanaście lat po ostatnim seansie "Karate Kid", a remake serii z Jackie Chanem w ogóle mnie nie obszedł. Ale ten serial tak sprawnie wymieszał starą szkołę kina kopanego z nowym podejściem do gatunku, że wchłonął mnie bez reszty. A przy tym produkcja dostępna początkowa na YouTube Red komentowała oryginał i całkowicie zmieniała na niego spojrzenie.