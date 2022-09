"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" już pojawiły się na Prime Video. To był jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali ostatnich lat. I musi osiągnąć sukces. Nie ma innego wyjścia. Bo to przedsięwzięcie, które zdeterminuje losy całego Amazon Studios. To są na razie nieoficjalne doniesienia, ale nietrudno jest w nie uwierzyć.



Na same prawa autorskie do prozy J.R.R. Tolkiena Amazon wydał 250 mln dolarów. Produkcja "Pierścieni Władzy" kosztowała natomiast 465 mln dolarów. To najdroższy serial w całej historii tego medium. Jak twierdzą recenzenci, mógłby być bardziej dynamiczny, ale nikt nie zaprzeczy, że prezentowane w nim widoki zapierają dech w piersiach. Czy to jednak podbić serca widzów w równym stopniu, co krytyków?