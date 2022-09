"Władca Pierścieni" ma nie jedną, a dwie kontynuacje. Obie napisali Rosjanie

"Ostatni władca Pierścienia", wydawany w Polsce później jako "Ostatni powiernik Pierścienia", jest powieścią napisaną przez Kiriłła Jurjewicza Jeśkowa urodzonego w 1956 r. Chociaż jest on o dekadę starszy od Nika Pierumova, to mamy tutaj do czynienia z nieco młodszą pozycją; opublikowano ją 23 lata temu. Autor postanowił pokazać Śródziemie z perspektywy żołnierzy armii Sauron.