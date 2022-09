Ten świetny film oszukali na Oscarach 2022. Teraz trafia na HBO Max

To był dobry tydzień na HBO Max. W ofercie, poza kolejnym wyśmienitym odcinkiem "Rodu smoka", pojawiła się cała kolekcja "The Office", a także "Durrellowie" i kilka filmowych perełek. Najważniejsze z nich to chwalony biopic "Elvis", "American Underdog" czy "Córka trenera". Trochę obawiałem się, że wobec tego drugi tydzień września okaże się posuchą. Na szczęście nie było o co się martwić.



Nie ma wątpliwości, że w najbliższych dniach na HBO Max największe zainteresowanie wzbudzi 6. sezon "Ricka i Morty'ego. Mnie osobiście chyba najbardziej cieszy jednak premiera "Licorice Pizza", czyli najnowszy film Paula Thomasa Andersona. To osadzona na początku lat 70., sentymentalna i optymistyczna zarazem historia szczenięcego zauroczenia. Czas i miejsce odgrywają w tym obrazie nadrzędną rolę. To na nich, jak na łóżku wodnym Grubego Berniego, unoszą się wszystkie fantazje bohaterów.