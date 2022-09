Amazon wydał 250 mln na prawa do "Władcy Pierścieni", a teraz odwraca się plecami do Tolkiena

Podjęta przez showrunnerów strategia do pewnego stopnia jest zrozumiała i to z dwóch powodów. Po pierwsze, z racji na konieczność ograniczenia się do fragmentów obecnych we "Władcy Pierścieni" i jego dodatkach (Amazon nie kupił praw do "Silmarillionu" i "Niedokończonych opowieści"). Pewnych wątków scenarzyści po prostu nie mogli wpisać do skryptu lub nie miało to najzwyczajniej w świecie sensu. Druga kwestia dotyczy z kolei oczywistych i niepodważalnych różnic między tekstem pisanym a filmem czy serialem. Medium audiowizualne nie jest w stanie przyjąć takiej samej dawki szczegółów co książka, widzowie by po prostu tego nie wytrzymali.