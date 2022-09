HBO Max rozdaje smoki za darmo. Pierwszy odcinek "Rodu smoka" wleciał na YouTube

Wszyscy już oglądacie "Ród smoka" na HBO Max? Prequel "Gry o tron" bije na platformie rekordy popularności. Ale jeśli komuś umknęła jedna z najgorętszych tegorocznych premier seriali fantasy (drugą są oczywiście "Pierścienie Władzy") lub nie chce wydawać pieniędzy na obejrzenie niesprawdzonej jeszcze produkcji, to serwis oferuje alternatywę. Teraz nawet nie mając subskrypcji na HBO Max, możecie obejrzeć "Ród smoka" za darmo. I przekonać się, czemu każdy o tym tytule mówi.



HBO Max udostępniło pierwszy odcinek prequela "Gry o tron" na YouTube (z racji na ograniczenia wiekowa, można go obejrzeć tylko bezpośrednio tam). Pilot "Rodu Smoka" możecie więc obejrzeć teraz całkowicie za darmo. Zapewniam, że pewno powinniście to zrobić, bo czeka tam na was mnóstwo atrakcji. Tytuł nie wziął się znikąd, a przy tym jest niezwykle widowiskowy. Na ekranie pojawiają się smoki, a potem jest więcej smoków i jeszcze trochę smoków. W międzyczasie nie brakuje też przemocy i nagości. Wszystko to zostało zaś opatrzone fabułą pełną politycznych intryg.