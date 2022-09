Napisana pod pseudonimem Robert Galbraith powieść "The Ink Black Heart" to najnowszy dowód na to, że z J.K. Rowling nie jest dobrze. Brytyjska pisarka zapadła na syndrom oblężonej twierdzi i uważa, że cały świat jest przeciwko niej. Jak inaczej interpretować fakt, że ofiarą w jej nowej kryminalnej powieści jest artystka zaszczuta i zamordowana po oskarżeniach o transfobię? Drugi "Harry Potter" to raczej nie będzie.