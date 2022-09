Netflix z reklamami znacznie szybciej, niż planowano. A wszystko przez Disney+

Reklamy na platformie Netflix to scenariusz, którego wielu użytkowników obawiało się od lat. Tegoroczne problemy skłoniły jednak szefów serwisu do podjęcia kiedyś niewyobrażalnego kroku. Netflix z reklamami pojawi się zresztą nawet szybciej, niż początkowo zapowiadano. A wszystko to wina Disney+, które ma własne plany w tym temacie. Ile będzie kosztować usługa?