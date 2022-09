Inna sprawa, że do końca tego roku na platformie raczej nie pojawi się nic o podobnym potencjale (o ile nie zaskoczą nas niespodziewaną bombą taką jak "Squid Game"). Nie oznacza to, rzecz jasna, że serwis musi podkulić ogon. Jego największe hity cieszą się olbrzymią popularnością, nawet wiele tygodni po premierze. 4. sezon "Stranger Things" pod względem oglądalności w USA wciąż pozostaje poza konkurencją. Swoje do powiedzenia ma też "Cobra Kai", choć dopiero czeka na nowy sezon (pojawi się już 9 września).