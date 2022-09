Kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje? "Kryptonim Polska" udowadnia, że niekoniecznie

"Kryptonim Polska" zabiera nas na wycieczkę po kraju, w którym skrajnie prawicowe ugrupowania świętują urodziny Hitlera, za orientację seksualną i ciemniejszy kolor skóry można w mordę dostać, a władza brata się z ekstremistami. Wszystko wydaje się więc wyjęte z newsów kanału informacyjnego. Debiutujący za kamerą pełnego metrażu Piotr Kumik podaje to jednak w sensacyjnym stylu znanym z łamów "Faktu". Z satyrycznym zacięciem spogląda na naszą rzeczywistość i w przeciwieństwie do rodzimych kabareciarzy nie wprawia tym w zażenowanie.



Kumik nie ma litości i chętnie wbija szpilę Januszowi Kowalskiemu, każąc jednemu z bohaterów zbyt dosłownie potraktować słynne powiedzenie, ale nie oszczędza też januszy biznesu, do których na miejsce upominającego się o podwyżkę pracownika ustawia się kolejka Grigorijów. "Kryptonim Polska" jest tak naszpikowany kontekstami, że nawet w ujęciu murala z Zenkiem Martyniukiem można znaleźć memiczną, aczkolwiek trafną diagnozę problemów naszego społeczeństwa.