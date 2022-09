Gdy weźmiemy pod uwagę powyższe argumenty, faktycznie można pomyśleć, że Marvel mógł już po cichu zatrudnić Henry'ego Cavilla. A jeśli do tej pory tego nie zrobił, to z pewnością zacznie rozważać taki fanservice (o ile dostatecznie duża liczba fanów będzie się o to głośno dopominać). Osobiście jestem bardzo na tak, gdyż Henry Cavill jest świetnym aktorem - byłoby fajnie, gdyby zagrzał gdzieś miejsce na dłużej. Za często w ostatnich latach studia odkładały go do szuflady po jednym-dwóch filmach.



*Źródło grafiki głównej: clements.ink