Britney Spears nie wytrzymała po słowach synów: "Zawiodłam jako matka"

We wpisie Britney Spears nie obyło się też bez przytyku w stronę ojca nastolatków. To właśnie Kevina Federline'a gwiazda oskarża o zdanie, jakie dzieci mają na temat Jamie'ego Spearsa. To w końcu jej eksmałżonek w swoim wywiadzie dla ITV twierdził, że kuratela "uratowała jej życie". Doprowadził tym do wściekłości nie tylko samą gwiazdę, ale również jej obecnego męża.