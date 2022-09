Na sam pierwszy sezon serialu wydano 465 mln dolarów, a dodać do tej kwoty należy też 250 mln przeznaczonych na zdobycie praw autorskich. To jest olbrzymia (w dodatku bezprecedensowa) kwota. Dla porównania: budżet całej trylogii "Władcy Pierścieni" wynosił nieco ponad 280 mln dolarów. Mamy w tym wypadku do czynienia z niemal dwukrotną przebitką, tylko w odniesieniu do 1. sezonu. To suma nie do zaakceptowania przez hollywoodzkie wytwórnie, skoro nawet na wspomnianą "Diunę" wydano "zaledwie" 165 mln dolarów.