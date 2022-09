Matura coraz bliżej. Ten przerażający fakt właśnie uświadomiła sobie przerażona Roksana Węgiel, która właśnie rozpoczęła ostatni rok nauki w liceum. Co tam występy na Eurowizji Junior lub przed tłumem fanów. Do tego piosenkarka jest przyzwyczajona. To jej chleb powszedni. Przez życie gwiazdy 17-latka nie ma jednak wystarczająco czasu na naukę. Ledwie wraca zmęczona z trasy do domu, a tu czyha na nią szkolna rzeczywistość.



Na razie Roksana Węgiel wychodzi ze starcia z systemem edukacji obronną ręką. Jakiś czas temu informowała, że czeka ją poprawka z fizyki. Dzisiaj, jak podała na swoim Instastories, udało jej się ten egzamin zdać. Z obawami spogląda jednak na swoją najbliższą przyszłość. "Będzie naprawdę ciężko" - przyznała.