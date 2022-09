Leonardo DiCaprio potwierdza prawdziwość popularnej teorii. Znów rozstał się z 25-latką

Co łączy ze sobą wszystkie byłe partnerki DiCaprio? Są bardzo młode, nigdy nie mają więcej niż 25 lat, a jeśli przekraczają ten próg, romans dobiega końca. Każda z nich to blondynka, rzecz jasna - szczupła i wysoka. Dotyczący wybranek DiCaprio schemat powtarza się od 22 lat. Co ciekawe, pogłoski głoszą, że dziewczyny DiCaprio mają podpisywać z nim umowę o poufności, by po zerwaniu nie móc udzielać na jego temat żadnych wywiadów.