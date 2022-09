Kiedyś dziki rynek, dzisiaj zapaleńcy wydają tysiące. Dlaczego tęsknimy za kasetami VHS?

Na półkach rodziców nie brakowało, rzecz jasna, poważniejszych tytułów - czasem kupionych, czasem, cóż, skopiowanych lub nagranych z telewizji na czystą taśmę. Tytuły wpisywało się na naklejki grzbietowe za pomocą maszyn do pisania lub - rzadziej, bo gorzej się prezentowało - długopisów. VHS-y dominowały już od dwudziestu lat i trudno było sobie wyobrazić, by wszystkie te piękne pudełka zostały wyparte przez okrągłe płytki - a nawet jeśli, to z pewnością powinno to jeszcze trochę potrwać. Cóż, nie potrwało.



No dobra, ale dlaczego akurat Video Home System? Przecież przed jego narodzinami istniało już kilka systemów kaset wideo - przeznaczonych zarówno do zastosowań amatorskich, jak i profesjonalnych. Rzecz w tym, że opracowane przez japońskie przedsiębiorstwo JVC VHS-y były najtańsze, a ich producenci zalali rynek czystymi kasetami, umożliwiając klientom nagrywanie na nich dowolnych treści. Sony, właściciel jednego z pierwszych amatorskich formatów kaset, konkurencyjnego Betamaxa (swoją drogą - systemu technicznie lepszego), pod koniec lat 80. wykupiło licencję na nasz ukochany nośnik. Wówczas przedsiębiorstwo na skutek kilku nieprzemyślanych decyzji zaprzestało promocji Bety oraz zakazało wydawania na nim filmów pornograficznych, które na VHS-ach były już, rzecz jasna, ogólnie dostępne. Rywale nie mieli szans.



Co ciekawe, system VHS nie służył wyłącznie jako nośnik filmów - w czasach popularności Amigi przenosił też dane komputerowe. Pozwalał na wykonanie kopii zapasowych dyskietek i twardego dysku.



Jak działa ten system? Opiera się na poszatkowaniu sygnału liniowego na krótkie fragmenty i ułożeniu ich obok siebie na taśmie, co umożliwiło wielokrotne zwiększenie gęstości upakowania informacji. By wyłapywać te zapisane pod ukosem kawałki danych, głowicę w magnetowidach również umieszczono pod pewnym kątem - dzięki temu na taśmie o długości zaledwie 200 m (tak, to naprawdę niewiele) udawało się zapisać nawet dwie godziny (czyli w istocie 80 km) sygnału wideo odczytywanego przez głowicę kręcącą się z prędkością 40 km na godzinę. Dźwięk zapisany jest liniowo i zajmuje osobną ścieżkę na skraju taśmy - nie odczytuje go jednak głowica, a odrębny elektromagnes.



W czasach, które pamiętam, również magnetowidy były już stosunkowo niedrogie, wobec czego w czasie pełnego rozkwitu popularności w Polsce (lata 90.) ich posiadanie nie było niczym niespotykanym - wręcz przeciwnie. VHS-y stały się rzeczą powszechną.