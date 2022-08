A było tego znacznie więcej. Do dziś na starych internetowych forach można znaleźć ogrom krytyki opartej na zwiastunach, przeciekach, wywiadach i akcji promocyjnej. Część tych przedpremierowych ataków, które od miesięcy zbierają w wątkach m.in. użytkownicy serwisu Reddit, jest uderzająco podobna do współczesnych komentarzy na temat "Pierścieni Władzy" Amazona. Nie staram się was przekonać, że nieobce mi obawy widzów są niesłuszne. Uznałem jednak te podobieństwa za najzwyczajniej w świecie interesujące, podobnie jak samą przefiltrowaną przez perspektywę czasu krytykę.



Rzućmy zatem okiem na wybrane zarzuty. Może was to dzisiaj zadziwi, ale Peter Jackson obrywał na potęgę. Fani byli przerażeni faktem, że ten niezbyt znany i rzekomo nieposiadający w swoim portfolio żadnych naprawdę dobrych filmów (wypraszam sobie - "Martwica mózgu" to arcydzieło) twórca horrorów spróbuje przenieść na ekran tak monumentalną powieść. Jak można się spodziewać, zdarzały się też wymierzone w filmowca groźby śmierci: