Autor podręcznika do HiT-u broni się, że "nie wszystko kojarzy mu się z seksem". Sprawdźmy to

W kwestii in vitro prof. Roszkowski podtrzymuje, że nie miał tego na myśli i przypomina, że to określenie w książce w ogóle nie pada. "To nie ja drażnię te dzieci, to nie autor podręcznika deklaruje brak miłości do tych dzieci, to ci politycy to zrobili". Znów wspomina o manipulacji i kampanii o charakterze politycznym. Witwicki zwraca słuszną uwagę, że właściwie nie sposób zinterpretować ten fragment inaczej - wydaje się on być wyraźną sugestią, której autor uniknął bezpośredniego sformułowania, ale dał jasno do zrozumienia, co ma na myśli.



Wnioski nasuwają się same, gdy posłuchamy innych wypowiedzi Roszkowskiego na temat in vitro, o których pisałem jakiś czas temu - krytycznych oraz, co przerażające, obnażających zupełnie niezrozumienie działania tej metody. Ta interpretacja pasuje też do kontekstu - jeśli zaś twórca publikacji miał na myśli coś zupełnie innego, powinien to wyjaśnić, zdając sobie sprawę, po jak newralgicznym polu się porusza.