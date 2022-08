Premiera "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" o krok. Wszystko, co musicie wiedzieć o serialu

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to najnowszy hitowy serial od Amazon Prime Video. Produkcja zadebiutuje z dwoma pierwszymi odcinkami już 2 września, ale wciąż trudno ocenić, czy będziemy tu mieć do czynienia z sukcesem. Oglądalność na pewno będzie olbrzymia (w końcu mówimy o jednej z dwóch największych marek fantasy), ale szefowie Amazona na pewno mogą obawiać się negatywnej reakcji fandomu.



Wielbiciele "Władcy Pierścieni" bywają bezlitośni, o czym przed laty przekonał się również Peter Jackson. A w przypadku nowego serialu może dojść do nawet ostrzejszego hejtu lub realnego bojkotu. Prawda jest natomiast taka, że wszystko to dotyczy głównie najbardziej fanatycznych czytelników J.R.R. Tolkiena. Przeciętny widz nie ma pojęcia ani o tych kontrowersjach, ani szczegółach tej adaptacji. Widzi nazwę "Władca Pierścieni" i wiele więcej mu do szczęścia nie potrzeba.