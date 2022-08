W czasie dzisiejszej wizyty w jednej z placówek Poczty Polskiej specjalnie rozglądałem się za podręcznikiem do "Historii i teraźniejszości". Wedle zapowiedzi Ryszarda Terleckiego, Wicemarszałka Sejmu RP, to właśnie dzisiaj kontrowersyjne książki miały trafić do sprzedaży w „3500 placówkach Poczty Polskiej”. Nie musiałem wcale ich przesadnie szukać. Podręczniki Roszkowskiego leżą bowiem w najbardziej eksponowanych miejscach placówek, czyli zaraz przy okienkach, gdzie załatwia się ważne sprawy (i czeka na ich załatwienie). Pod spodem, jak widać na załączonym zdjęciu, możecie zobaczyć, że zostały one ustawione na podstawce z napisem „bestseller”.