Już w najbliższy piątek rozpocznie się nowy rok szkolny - to dla uczniów ostatni moment, by zaopatrzyli się w niezbędne książki. Jeżeli nauczyciele waszych dzieci nieszczęśliwie zmuszą je do korzystania z podręcznika do HiT-u prof. Roszkowskiego, to łatwo będziecie mogli nabyć je na Poczcie Polskiej. Gdzieś pomiędzy "Domowymi kiszonkami, które leczą" a "Wielką księgą specjałów siostry Anastazji". Jaki poziom podręcznika, takie towarzystwo.