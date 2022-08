To ostatnia szansa na zakup CANAL+ online z Netflix i HBO w obniżonej cenie. Do dzieła!

Pamiętajmy jednak, że do 6 września zostało jeszcze trochę czasu! Powyższe oferty w niższych cenach będzie można zamówić do 5 września do końca dnia - później nastąpi aktualizacja cenników i wszyscy klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty później, zapłacą więcej. Ci, którzy zrobią to teraz (oraz, rzecz jasna, obecni klienci), zostaną przy niższym cenniku.



A zatem: za pakiet łączony CANAL+ seriale i filmy z HBO zapłacą jedyne 39 zł miesięcznie, a za pakiet CANAL+ seriale i filmy z Netfliksem - 49 zł miesięcznie. Decydując się na najlepszą możliwą opcję, czyli pakiet łączony CANAL+ seriale i filmy z HBO i Netfliksem, zapłacą tylko 59 zł co miesiąc.



Chyba sami widzicie, że z takiej opcji aż szkoda nie skorzystać - tak tanio już nigdy nie będzie. Sam jestem miłośnikiem ofert umożliwiających zasubskrybowanie pakietów łączonych, dających dostęp do kilku dużych bibliotek filmów i seriali naraz. A kombo CANAL+ z HBO i Netfliksem to prawdziwa petarda. Przykłady znajdziecie poniżej.