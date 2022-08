W 1. odcinku serialu "Ród smoka" poznaliśmy mnóstwo postaci istotnych z perspektywy całego sezonu. Fani "Gry o tron" nie mogli jednak liczyć na powrót zbyt wielu znanych nazwisk (bo znajomych twarzy to w ogóle nie uświadczą). Większość pierwszoplanowych bohaterów należy bowiem do jednego i tego samego rodu - Targaryen. To jego członkowie trzymają władzę w Westeros w garści za sprawą swoich potężnych smoków. Co nie oznacza, że Siedem Królestw jest pozbawionych Wielkich Rodów znanych nam z oryginalnej produkcji.