Moim zdaniem kluczowa jest właśnie edukacja - jak wspomniałem, ludzie w ogóle nie rozumieją, czym jest uzależnienie. Część społeczeństwa nie ma o tym najmniejszego pojęcia - nie pojmuje na przykład, że picie jednego piwa czy drinka codziennie jest już alkoholizmem. Chodzi mi o wewnętrzny przymus - potrzebę napicia się nawet w małej ilości, by poczuć się lepiej, by zasnąć, by się zrelaksować. Niektórzy twierdzą, że jest to zupełnie nieszkodliwe - a jednak jest to już choroba. Podobne kwestie staram się właśnie wyjaśniać w moich tiktokach - cieszą się one największą popularnością, a pod nimi toczy się zażarta dyskusja. Staram się tłumaczyć - "na tym właśnie polega zależność: gdy czujemy jakiś przymus, to już oznacza uzależnienie". Rozkładam słowo "uzależnienie" na czynniki pierwsze, objaśniam, przywołuję fakty naukowe, ale niektórzy wciąż się opierają. Kontrargumentują: "tak, czyli jesteśmy też uzależnieni od oddychania, od potrzeb fizjologicznych, od chleba!" - rzucając przykładami, które są zupełnie nieadekwatne.



To może wydawać się śmieszne, ale mnie nie bawi - bo wskazuje, jak wielkim problemem jest w Polsce nieświadomość. Moim zdaniem musimy zatem o tym mówić, opowiadać, edukować na wszelkie sposoby, by nakreślić stopień zagrożenia i konsekwencji picia - w kontrofensywie do wspomnianych reklam czy zabaw patostreamerów

- argumentuje Tchórzewski.