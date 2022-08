Najczęściej powtarzanym słowem jest "epicki" - tyczy się ono właściwie każdej sfery produkcji. Budowa i wizja świata przedstawionego ma skutecznie oddawać klimat i magię świata J.R.R. Tolkiena - twórcy ponoć poradzili sobie z tym nie gorzej, niż Peter Jackson. Pochwały zgarniają też autorskie pomysły, które scenarzyści zgrabnie wprowadzili do świata i fabuły, nie zaburzając tolkienowskiego ducha. Co ciekawe, również w stronę CGI płyną same superlatywy - choć w trailerach wydawały mi się zbliżone do nienaturalnej cukierkowości w stylu "Hobbitów", finalnie okazują się satysfakcjonującym mariażem rozwiązań praktycznych i komputerowych, wyznaczającym nowe standardy dla podobnych seriali fantasy w przyszłości. Z drugiej strony, reżyserzy nie stronili od wizualnych aluzji do kinowej trylogii.