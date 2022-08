Weird Al Yankovic był Jacksonem, Cobainem i Madonną. Oto jego najlepsze wcielenia

"Weird: The Al Yankovic Story" doczekało się pierwszego trailera. Widać po nim, że nie będziemy mieć w tym wypadku do czynienia z typową biografią. W końcu na ile można trzymać się faktów w opowieści o człowieku, który swoją markę zbudował, będąc Michaelem Jacksonem, Kurtem Cobainem i Madonną w jednym? On po prostu tworzył parodie słynnych utworów, więc tak jak one, film o jego życiu będzie przesadzony, przerysowany i prześmieszny. Nic dziwnego. Sam zainteresowany przyłożył swoją rękę do scenariusza.



Już przy okazji pierwszych zapowiedzi "Weird: The Al Yankovic Story" mogliśmy podejrzewać, że z taką właśnie produkcją będziemy mieć do czynienia. W swoim oświadczeniu sam reżyser opowiadał przecież, jak to Weird Al Yankovic wbrew jego woli opowiedział mu o swoim życiu. I chociaż twórca w nic z tego nie uwierzył, uznał, że trzeba zrobić o tym film. I bardzo dobrze, bo po poważnych muzycznych biopicach pokroju "Bohemian Rhapsody", "Rocketman" czy nawet "Elvis", przyda nam się tytuł, który, zgodnie z tym co zobaczymy w opublikowanym zwiastunie, w ironiczny nawias bierze ich konwencję.