Główną rolę pełni w nim człowiek o przydomku Karmiciel Krabów (jego prawdziwe imię to Craghas Drahar). Jego strategia w "Rodzie smoka" jest zdecydowanie bardziej agresywna i wprost wymierzona w Westeros. Zatapianie kolejnych statków ustawia jednak admirała Triumwiratu na bezpośrednim kursie kolizyjnym z Velaryonem żądającym wsparcia od korony.



W tym czasie Viserys i jego Mała Rada są jednak zajęci przede wszystkim kwestią sukcesji i drugiego małżeństwa króla. W nowym odcinku dostajemy jeszcze więcej okazji, by poznać władcę z rodu Targaryen i jego charakter. Co jest pod każdym względem świetną wiadomością, bo grający go Paddy Considine z całej obsady wyróżnia się póki co najbardziej na plus.