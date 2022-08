Ustrzyki Dolne to miasto w województwie podkarpackim, położone nad rzeką Strwiąż. Uzyskały lokację miejską po roku 1727; w 1945 je zdegradowano, a w 1952 ponownie nadano prawa miejskie. W latach 1944-1951 miasto należało do ZSRR, a do Polski wróciło w ramach wymiany terenów przygranicznych, czyli umowy podpisanej między RP a Związkiem Radzieckim 15 lutego 1951 roku. Można zatem powiedzieć, że gdyby nie wstawka w nawiasie, teoretycznie wszystko byłoby w porządku. Niestety, nie jest - w klepniętym przez MEiN podręczniku dla młodzieży szkolnej nawet mapa naszej ojczyzny wymaga poprawy.



*Tekst pierwotnie ukazał 24 sierpnia.