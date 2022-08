"Ród Smoka" czy "Gra o tron? Porównujemy pierwsze odcinki obu seriali

"Ród Smoka" czy "Gra o tron"? Choć premierowe odcinki obu tych seriali dzieli wiele lat, to łączy je znacznie więcej. Nie chodzi mi jednak tylko o fakt, że opowiadają historie o tym samym świecie, ale również to, iż to chyba najważniejsze produkcje HBO. Sprawdźmy, jak prezentują się oba premierowe odcinki tych seriali.