Nie oglądałeś nowego serialu "Resident Evil" na Netfliksie? No to drugiego sezonu nie dostaniesz

Jedynie w tym roku pod nóż poszły takie produkcje jak "First Kill" (o wampirach LBGT), "Q-Force" (animacja o członkach społeczności LGBT), "Standing Up" (francuska produkcja od Fanny Herrero) i "Raising Dion" (o wychowywaniu małego superbohatera). Oprócz tego widzowie nie mają co liczyć na kolejne serie "Space Force", "Pretty Smart", "On the Verge", "Diablero", "Archive 81", "The Baby-Sitters Club", "Gentefied", "Cooking with Paris" i "Another Life".