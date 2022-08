Sukces pierwszych "365 dni" pokazał Netfliksowi, że warto inwestować w produkcje dotyczące seksu. Dlatego prócz kolejnych odsłon reality show "Too Hot To Handle", dostaliśmy jeszcze chociażby "Eroticę 2022", czy "Sexify". Biblioteka treści dla dorosłych na platformie co chwilę powiększa się o nowe tytuły, a w tym tygodniu dołączył do niej duński film.