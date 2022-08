Dręczył partnerki, chciał się zabić - Bóg uratował mu życie. Shia LaBeouf przeszedł transformację

Teraz w rozmowie z biskupem Robertem Barronem wyznał, że z dna podniósł go katolicyzm - podobno nawrócił się podczas przygotowań do roli św. ojca Pio w najnowszym filmie Abla Ferrary. Przygotowując się do roli spędził sporo czasu w klasztorze kapucynów - walcząc z myślami samobójczymi, szukał wsparcia w duchowości.



Aktor przez lata próbował odnaleźć się w religii. W 2004 roku napisał rozdział do książki Judea Perla pt. "Jestem Żydem", gdzie opisał swoją relację z Bogiem w świetle judaizmu. W październiku 2014 wyznał, że podczas kręcenia "Furii" stał się chrześcijaninem, w czym pokierował go Brad Pitt. Ostatecznie podjął decyzję o konwersji na katolicyzm.



Miejmy nadzieję, że całe to duchowe zaangażowanie w sferę religijną pomoże LaBeoufowi wziąć się w garść i zwalczyć swoje przemocowe tendencje. W tym kontekście kluczowa jest, rzecz jasna, terapia - oby tylko nie zrezygnował z niej pod wpływem oszołomienia swoim boskim objawieniem. Jak sam podkreśla, czuje się teraz "silnie zanurzony w wierze, a jednocześnie wie, że jest w niej nowicjuszem". Podobno jest "czysty" od ponad 600 dni.



Mimo udziału w filmie Ferrary nie wieszczę mu rychłego powrotu do hollywoodzkich łask - zwłaszcza, że nadchodzący proces może wywlec na światło dzienne znacznie więcej brudów.



Światowa premiera filmu "Ojciec Pio" odbędzie się 2 września.