Wielkie seriale, które były hitem, a nikt ich dzisiaj nie ogląda

"The Walking Dead" od stacji AMC na podstawie komiksów Roberta Kirkmana jest już swoim własnym cieniem. Tak jak pierwsze sezony, które trafiły do widzów jeszcze przed nastaniem ery streamingu, były faktycznie odkrywcze, tak po kilku latach produkcja przeskoczyła rekina i zaczęła zjadać swój własny ogon (a liczne spin-offy nie są w stanie dorównać serialowi-matce). Nie widzę też już żadnych szans na to, żeby "Żywe trupy" odzyskały dawny blask, bo do końca finałowej 11. serii zostało już tylko 8 odcinków.