W "Samarytaninie" Sylvester Stallone wciela się w superbohatera. Ale nie takiego, jak to zwykle ma w zwyczaju, czyli weterana wojennego czy policjanta, który spuszcza wszystkim łomot, a kule przeciwników jakimś cudem się go nie imają. Nie, w nowym filmie Amazon Prime Video jest trykociarzem w stylu tych znanych z MCU. No prawie, bo przecież platforma zdążyła już wsławić się produkcjami dekonstruującymi promowany przez Marvela mit.



Pierwszym globalnym hitem Amazon Prime Video był serial "The Boys", w którego trzecim sezonie pojawia się żołnierzyk na sterydach. Nie ma on jednak w sobie nic z Kapitana Ameryki. Jest nieobliczalnym ćpunem z PTSD. Podobnie superbohaterowie DC mają tu twarz mściwego i zdziecinniałego Homelandera (Superman), czy aż za bardzo kochającego morskie zwierzęta The Deep (Aquaman). Trykociarze w produkcjach platformy są bowiem brutalni, wulgarni i chętnie oddają się cielesnym uciechom.