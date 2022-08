Zgodnie z tym, co Andy Paciorek pisze we "From the Forests, Fields, Furrows and further: An Introduction" o folk horrorze powinniśmy myśleć w kategoriach klimatu – czymś na kształt mgły. Tak jak ona jest to bowiem "podstępna atmosfera", "wpełzająca na różne terytoria, nie pozostawiając po sobie żadnych widocznych śladów". Ujmując rzecz w uproszczeniu i mniej poetyckich słowach, są to po prostu horrory, żerujące na szeroko pojętym folklorze. Natkniemy się w nich więc na czarownice, strzygi, upiory, szamanów, demony – cokolwiek, co wywodzi się z ludowych przesądów.