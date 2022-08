Dość skomplikowany proces i faktyczny (a w długiej perspektywie dość katastrofalny w skutkach) rozwój branży porno jest tu wymieniany w na jednym oddechu z minispódniczkami. Czy wy to widzicie? Nawiasem mówiąc, podręcznik do HiT-u bardzo dużo miejsca poświęca tematyce swobody seksualnej, określenie "topless" pojawia się tu przynajmniej kilka razy - co jest dość niepokojące, zważając na to, że to książka do historii.