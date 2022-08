Można już kupować idealną pod "Ród smoka" książkę "Panowanie smoka" Martina. Fani są podzieleni

Dziś o godzinie 9:00 ruszyła przedsprzedaż "Panowania smoka", czyli ilustrowanej historii dynastii Targaryenów (z ich dziejami mogliśmy wcześniej zapoznać się za sprawą dwóch tomów cyklu "Ogień i krew"). Poza Martinem współautorami tytułu są również Elio M. García Jr. oraz Linda Antonsson. To twórcy serwisu i społeczności Westeros.org, którzy służą Martinowi jako fact-checkerzy uniwersum. Twórca przyznał, że wiedzą o "Pieśni Lodu i Ognia" więcej, niż on sam, a przy tym są jego oddanymi fanami. W 2014 wspólnymi siłami ta trójka powołała do życia książkę "Świat Lodu i Ognia" - teraz przyszedł czas na kolejną publikację.