"Kolejne 365 dni" od zeszłego piątku rozgrzewa użytkowników Netfliksa na całym świecie. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, najnowsza odsłona polskiego erotyka z miejsca wpadła na listę globalnych hitów serwisu zeszłego tygodnia. Oglądano ją przez ponad 39 mln godzin - to prawie 4,5 tys. lat. Tyle czasu łącznie poświęciliśmy na trzecią adaptację prozy Blanki Lipińskiej w jeden weekend.



Czyli co, mamy jednoznaczny sukces? Otóż właśnie nie. Na liście najpopularniejszych filmów anglojęzycznych zeszłego tygodnia platformy Netflix, "Kolejne 365 dni" zadebiutowało zaledwie na trzecim miejscu. To najlepiej pokazuje, że w porównaniu do wyników poprzedniej odsłony serii, nastąpił spory spadek. "365 dni: Ten dzień" po premierowym tygodniu zdominowało zestawienie, bo oglądano go przez niemal 78 tys. godzin, czyli prawie dwukrotnie więcej. Czyżby ogień popularności polskich erotyków się wypalił?