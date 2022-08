Najlepszy serial fantasy, o którym nigdy nie słyszeliście? Toczy się w piekle i obejrzycie go za darmo

Gdyby zapytać Polaków o to, które seriale animowanych dla dorosłych są najlepsze, w odpowiedzi padły by zapewne takie tytuły jak "Rick i Morty", "BoJack Horseman", "Futurama" czy "South Park". Moja osobista lista byłaby pewnie podobna, choć na pewno dodałbym do niej tegoroczny hit, czyli dostępną na HBO Max serię "Uśmiechnięci przyjaciele". Rzecz w tym, że produkcje tworzone w ramach hollywoodzkiej machiny to tylko jedna strona medalu. Dlatego drugą mało znaną animacją w moim zestawieniu byłby "Helluva Boss" od Vivienne Medrano.