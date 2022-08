Bzdura na bzdurze. Wybraliśmy największe głupoty z podręcznika do "HiT-u"

Z jednej strony moglibyśmy drżeć teraz nad losem młodych Polaków, którym za pomocą "Historii i Teraźniejszości" będzie się wtłaczać do głowy, że - dajmy na to - "Unia Europejska jest zła, bo lansuje ateizm". Z drugiej strony - mieszkamy w Polsce, w której obecny rząd został wybrany w demokratycznym głosowaniu. Serio - i tak mamy już całkiem nieźle przerąbane. W 2022 roku, biorąc pod uwagę cały ten ogrom społecznych czy okołopolitycznych kuriozów i niedorzeczności, pozostaje nam już głównie śmiech. Śmiech pomaga przetrwać - jeśli potrafimy wykorzystać go do obrony, róbmy to.



Teraz, zamiast martwić się o kruche umysły pociech, lepiej zacząć pokładać nadzieję w rozsądku ich rodziców i nauczycieli - i podrwić sobie z tych kocopołów. Zobaczmy, czego ciekawego dowiemy się z podręcznika do "HiT-u" - książki autorstwa historyka profesora Wojciecha Roszkowskiego.