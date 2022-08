Minął już miesiąc, od kiedy Karol "Friz" Wiśniewski ogłosił rozpad Ekipy. Od tamtej pory internauci mnożą teorie na temat przyczyny tej decyzji. Powodem rzeczywiście były wewnętrzne spory i kwestie osobiste? Czy "poszło o kasę", jak stwierdził Kacper Błoński z Team X? A może to tylko gra, teatr, prank i nietypowy wstęp do nowego projektu i żart z fanów?



Jak na razie wszystko wskazuje na to, że to rozpadu doszło naprawdę. Friz od początku komentował zresztą tę kwestię bardzo jednoznacznie. Nie zdradził jednak szczegółów, które z pewnością chcieliby poznać miłośnicy influencerów. Niektórzy wskazują, że o ile Friz i jego zasięgi wciąż mają się dobrze, o tyle reszta rozwiązanej grupy mierzy się ze spadkami oglądalności.