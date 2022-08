Premiera serialowego "Władcy Pierścieni" zbliża się wielkimi krokami, ale fani od dawna nie czekają na nią z ekscytacją. Twórcy "Pierścieni Władzy" od Amazon Prime Video jak do tej pory zbierają od nich głównie baty. Miłośnicy J.R.R. Tolkiena oglądając kolejne zwiastuny, narzekają na wprowadzaną na siłę polityczną poprawność, wściekają się na odstępstwa od kanonu i oburzają, że pomimo mnóstwa pieniędzy wydanych na produkcję, nie wygląda ona najlepiej.



Ileż jednak można się wkurzać i zapowiadać bojkot serialu? Starczy już tego wypisywania pod zwiastunami "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" cytatów - nie do końca zresztą słusznie - przypisywanych Tolkienowi, o tym jak to "zło nie jest w stanie stworzyć niczego nowego". Nadszedł moment na, kolokwialnie mówiąc, toczenie beki.