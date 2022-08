"Ród Smoka" zadebiutował w Polsce w ostatni poniedziałek. Wydarzenie, na które fani HBO czekali od wielu miesięcy, nareszcie nadeszło. Wiele osób zasiadło jednak do telewizorów, żeby obejrzeć prequel "Gry o tron", bez wcześniejszego zapoznania się z przedstawionym tam światem Westeros. A to wywołało niemałą konfuzję u cześci widzów. Władzę nad całym kontynentem w "Rodzie Smoka" sprawują bowiem Targaryenowie, którzy do czasu "Gry o tron" utracili władzę. W jaki sposób dumne rody Westeros ugięły karki przed najeźdźcą z Valyrii?