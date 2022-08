Od komunizmu do Facebooka. Podręcznik do HiT-u ostrzega, że wolność słowa jest zagrożona

Dziś faktycznie nie ma w mediach ingerencji cenzorskich w dawnym stylu, poza takimi krajami jak Chiny, Korea Północna czy Kuba. Jednak cenzura istnieje nadal i choć wygląda zupełnie inaczej, to zawsze chodzi w niej o to samo: spełnienie życzeń i nakazów właściciela i mocodawcy (pracodawcy). Bez różnicy, czy jest to komitet centralny partii komunistycznej, czy właściciel np. niemieckiego koncernu Springer, czy też Mark Zuckerberg (ur. 1984), właściciel Facebooka - każdy, kto posiada media, żąda by reprezentowały one jego interesy oraz wyznawany przez niego światopogląd, który często upraszczany jest do ideologii.