"Batman: Caped Crusader" to jedna sześciu animowanych produkcji, których HBO Max pozbyło się w tym rzucie. Na platformę nie trafią też "Merry Little Batman", "The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie", "Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical", "Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story" i film z bohaterami serii "Niesamowity świat Gumballa".



Gilotyna wcześniej zawisła zaś nad takimi tytułami jak "Close Enough", "Aquaman: King of Atlantis", "Young Justice" czy "Pociąg do nieskończoności". Gdyby chodziło tylko o skasowanie istniejących produkcji, to można by taką decyzję jeszcze zrozumieć. Ale HBO Max aktywnie eliminuje je ze swojej biblioteki, na co autor "Pociągu do nieskończoności" kpiąco zareagował na swoim Twitterze.