Pogubiłeś się w tych wszystkich postaciach "Rodu Smoka"? Wyjaśniamy, kto jest kim

Niniejszy tekst miał dotyczyć Targaryenów, więc część z was może zastanowi się, co tu robi kobieta o nazwisku Arryn. Wbrew pozorom, to nie błąd i to z więcej niż jednego powodu. Aemma Arryn to żona króla Viserysa I i matka Rhaenyry Targaryen. Rzecz w tym, że z tytułowym "Rodem Smoka" łączą ją bliższe więzy pokrewieństwa. Jest ponadto wnuczką króla Jaehaerysa I, a co za tym idzie siostrą cioteczną własnego męża. Aemma zapisała się w kronikach jako dobra żona i matka. Viserysa i ją łączyło głębokie i prawdziwe uczucie, ale ciągłe staranie o urodzenie królowi męskiego potomka mocno nadwyrężyły zdrowie królowej, w którą w serialu wciela się Slan Brooke.